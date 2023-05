Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Queden 13 dies per a les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig. A la Comunitat, vora 187.000 jóvens votaran per primera vegada.

-En futbol, en Primera Divisió, la jornada ha sigut redona per al València.

-No va poder ser. Blanca Paloma quedà en la posició 17 en el Festival d'Eurovisió.