L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 1 - 13/12/22

Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Salvament Marítim ha trobat este matí el cos sense vida del pescador que va desaparéixer ahir prop del penyal d'Ifac.

-Un matrimoni ha sigut trobat mort en l'interior d'una casa de camp a Llíria. La Guardia Civil no ha trobat signes de violència i investiguen si han mort per inhalació de monòxid de carboni.

-La presidenta del València, Lay Hoon Chan, es reunix amb l'alcalde Joan Ribó a l'Ajuntament de València. Una visita protocolària que es celebra al sendemà de la Junta d'Accionistes.

-Hui 13 de desembre, a la porta de Nadal, en algunes comarques com en la Safor la mínima no ha baixat dels 20 graus.