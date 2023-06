L'informatiu de la Comunitat Valenciana 1 - 13/06/23

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-PP i Vox acorden governar en coalició en la Comunitat.

-El líder de la formació, Carlos Flores, vetat per la direcció nacional del partit per haver sigut condemnat per violència masclista no estarà al govern valencià. Serà cap de llista de Vox per València al Congrés dels diputats.

-A Elx, els dos partits PP i VOX també han firmat un pacte de govern per als pròxims 4 anys. Ha sigut el primer en una gran ciutat,

després de les eleccions del 28 de maig.

-I a hores d'ara el València continua sense fer oficial l'acord de renovació amb Rubén Baraja. Un acord que estaria tancat.