Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valeniana:

-Comença el curs escolar a la Comunitat, per a vora 804.000 alumnes d'infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional.

-L'interior nord de València estarà esta vesprada en alerta per pluja i tempestats, que poden anar acompanyades de pedrai de ratxes fortes de vent.

-En esports, la jornada de lliga no porta bons resultats per als equips valencians.