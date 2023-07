Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-A partir de hui l'onada de calor anirà remetent però seguirà l'ambient molt càlid. Encara estan en alerta a l'interior de València i Alacant.

-El govern valencià ha aprovat el balanç dels comptes que a partir de la setmana que ve, heretarà el nou consell de PP i Vox.

-El preu dels aliments continua moderant-se. L'alça en alimentació es queda per davall del 10% per primera vegada en més d'un any.