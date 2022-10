L'Informatiu de la Comunitat Valenciana 1 10/10/22

Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-La salut mental és una de les assignatures pendents de la sanitat espanyola. Hui en el seu dia mundial, les Nacions Unides posen la mirada en els més jóvens.

-S'obri el juí oral del cas Erial. En la banqueta, l'expresident Eduardo Zaplana, per a qui la fiscalia anticorrupció demana 19 anys de presó pel presumpte cobrament de comissions irregulars, tant en la privatització de les ITV com en l'adjudicació del pla eòlic de la Comunitat quan ell era president.

-El València Basket s'ha quedat a no res d'aconseguir el títol de la Supercopa d'Espanya.