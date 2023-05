Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-La patronal de residències AERTE demana un nou model de servicis socials amb el pressupost necessari per a evitar l'augment del copagament, ja que, diuen, que podría provocar que els usuaris abandonen les residencies per no poder fer front a les noves tarifes.

-Cada vegada és més frequent vore flamencs en el parc natural de l'Albufera de València.

-La consecució del títol de la lliga femenina del Valencia Basket encara ressona.