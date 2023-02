Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-El Consell recorrerà en els tribunals el pla hidrològic del govern que contempla retallar la quantitat d'aigua transvasada del Tajo al Segura.

-Sanitat investigarà la mort d'una xiqueta de 12 anys de Xèrica, per una peritonitis.

-Partit important per al València demà amb l'Athlètic Club. Estan a un punt de la zona de descens. A més, hi ha convocat un plantó de l'afició per a no entrar a Mestalla fins al minut 19, en protesta contra el propietari del club. El Villarreal rebrà el Barça diumenge.