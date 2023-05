Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Francis Montesinos ha tornat a ser arrestat este matí per la Guàrdia Civil per un delicte d'agressió sexual a un menor d'edat.

-L'hospital la Fe de València ha aconseguit per primera vegada a Europa implantar un marcapassos sense cables a un xiquet prematur d'a penes un quilo i mig de pes.

-El València Basket femení és campió de la lliga per primera vegada en la seua història.