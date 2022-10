Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Més de 2.000 compradors estrangers visitaran estos dies Futurmoda, la fira del calcer.

-Primeres reaccions valencianes als Presupostos Generals de l'Estat per al 2023. Els partits vigilen si els comptes públics atenen la reivindicació del finançament.

-En els esports coneixerem la història de Lidia Simón. La campiona del món de frontenis en la modalitat de paleta goma denuncia que no ha sigut convocada per al pròxim mundial pel seu pes. 3 kilos més que quan va guanyar el mundial fa un any.