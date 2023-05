Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Caixabank ha guanyat 855 milions en el primer trimestre de l'any, un 21% més que en en el mateix periode de l'exercici anterior.

-El Consell, que s'ha reunit hui a Alacant, ha aprovat la subvenció de 10 céntims per metre cúbic d'aigüa procedent de dessalinitzadores.

-Benidorm es prepara per a seguir demà la coronació del rei d'Anglaterra, Carles III. Bars i restaurants de públic anglés han organitzat festes per als clients.