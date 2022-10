Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Des de hui s'administra la vacuna del papil·loma humà a varons de 12 anys. Fins ara en el calendari vacunal, sols s'inoculava de forma gratuïta a les xiquetes.

-Hui s'ha celebrat l'obertura de l'any judicial. L'associació Jutges per a la Democràcia no han assistit, en protesta pel bloqueig de la renovació del Consell General del Poder Judicial.

-L'Elx visita esta nit el Rayo a Vallecas, en la sèptima jornada de lliga. Els franjaverds necessiten puntuar. Tot i guanyar no abandonarien la zona de descens.