Hui és notícia a l'informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Compte arrere per a la Final del Benidorm Fest. Serà demà, dissabte, a les 10 de la nit, per la 1.

-Ja coneguem els 8 artistes que aniran a la gran final. Este matí hem sabut en quin orde actuaran. Karmento serà la primera i tancarà la gala Vicco.

-Caixabank va tindre l'any passat un benefici net de 3.145 milions.

-El València no aconseguix alçar el cap. Anit caigueren per dos a zero davant el Reial Madrid al Bernabéu.