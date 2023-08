¿Por qué no ganó Mocedades el Festival de Eurovisión?

España ha ganado dos veces el Festival de Eurovisión, en 1968 con Massiel y en 1969 con Salomé. En cuatro ocasiones ha rozado el primer puesto, una de ellas fue en 1973, con el tema 'Eres tú' interpretado por Mocedades, que eran los grandes favoritos. En el documental de 'Lazos de sangre' se dice que la decisión de que fueran ellos se debe a la mujer de Adolfo Suárez, que entonces era el director general de Radio Televisión Española. "A mí no me apetecía, no lo veía claro", dice Amaya Uranga. Pero fueron y arrasaron.