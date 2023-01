Las tres puertas - Programa 2

María Casado inaugura la entrega conversando con el músico Pablo López. El artista, conocido por sus numerosos éxitos y por ser uno de los compositores más demandados del país, relata cómo sus inicios no fueron fáciles y le llevaron a tocar en el metro de Londres mientras trabajaba de camarero, o a ser pianista en numerosos hoteles de su Costa del Sol natal.

El músico malagueño explica cómo ha sido componer y producir íntegramente el último disco de Raphael y recuerda cómo salió airoso de una divertida anécdota con la actriz Glenn Close, en el transcurso de la cena de gala que la Primera Dama de EEUU, Jill Biden, dio en Madrid el pasado verano durante la cumbre de la OTAN en Madrid. Para poner la guinda a su paso por el programa, López interpretará en directo su single más reciente, titulado 'Quasi'.

Tras el músico llega el turno de la actriz catalana Yolanda Ramos, con quien María Casado mantiene una conversación en la que la intérprete se muestra tal cual es y hace gala del sentido del humor que le ha llevado a triunfar en cine y televisión. Además de repasar su trayectoria, Ramos se sincera sobre su condición de Persona Altamente Sensible (PAS), algo que marcó toda su infancia y adolescencia y le impidió estar en paz consigo misma hasta que, ya de adulta, obtuvo un diagnóstico.

Para cerrar esta entrega, la nadadora paralímpica Teresa Perales charla con María Casado en una de sus primeras entrevistas en profundidad tras concederle hace unos meses el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2022. La zaragozana, que es desde hace años un ejemplo de superación, dentro y fuera de la piscina, no sólo repasa sus éxitos deportivos como la atleta española más laureada en la historia de los Juegos Paralímpicos, sino que también ofrece a los espectadores su cara más íntima. Perales habla de sus acciones solidarias a raíz de la guerra de Ucrania, de su paso por la política nacional y de esos momentos que han marcado su vida desde que a los 19 años perdiera la movilidad en las piernas.