Las recetas de Julie - Confituras a la carta - Documental en RTVE

Hoy vamos a meter el dedo en los tarros. Vamos a revelar todos nuestros secretos y los de nuestros invitados, sobre las mermeladas, jaleas y confituras. Veremos la historia de a quién se le ocurrió cocer las frutas o las verduras con azúcar. Nosotros en nuestra cocina haremos Confitura de castañas y peras. Thierry prefiere las peras conferencia. Raphaël aconseja dar al cuchillo con limón para que las peras no se ennegrezcan. Hay frutas que tienen bastante pectina, por lo que no necesita añadirse. Visitamos en Grésy-sur-Aix, a Nathalie Corbier, productora de frutos rojas y fabricante de mermeladas, dará las reglas de oro para hacer una mermelada de frambuesa riquísima. Thierry y Raphaël cuentan que son partidarios de no añadir azúcar a las confituras, pero trabajamos con la pectina de la fruta. Hay muchos trucos que contar y muchas formas de hacer nuestras confituras y eso lo veremos también con Fabrice Krencker, quien nos enseña su método "crofitura". En Brion, con Élise Caumont, y muchos más.