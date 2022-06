Candela tiene 16 años y padece una enfermedad metabólica que le impide comer la mayoría de alimentos. Esto ha influido en su crecimiento físico y madurativo y en su fuerza muscular. Para sobrevivir necesita muchísima medicación, como no puede comer ni carne ni pescado se alimenta de un compuesto de proteínas en polvo. Su medicación llega a los 5.000 euros mensuales, sin sanidad pública su familia no podría hacer frente a este gasto. “El tener una sanidad pública lo más abierta, plural y universal nos permite avanzar como país y ser más equitativos, porque la equidad permite que cualquier persona que le llegue una desgracia a su vida afrontarla sin tener que pasar situaciones dramáticas, más allá de la que en sí mismo la enfermedad trae”, señala su padre Jesús Meco. La sanidad pública también le salvó la vida Ángel hace cinco años. Defiende el sistema público porque es el único que puede tratar a pacientes como él. “Yo si voy a un seguro privado no me van a coger porque he tenido un cáncer”, explica. “Sin la sanidad pública yo creo que no estaría, porque en mi caso no me hubiera podido costear lo que la sanidad pública ha invertido en mi”. Y para que todos valoremos la sanidad pública como lo hace él tiene una sugerencia: que todos supiéramos lo que cuesta.

Foto: Imagen de archivo del Hospital de La Paz, en Madrid. ANGEL DÍAZ / EFE