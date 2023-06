La vida en el África ardiente - Episodio 4: El difícil territorio de los licaones

En la guerra por la supervivencia, no hay treguas. Los licaones compiten con los felinos, contra el clima, y contra la presión de los seres humanos. Podrían estar perdiendo su cuota de poder entre los depredadores más fuertes del África ardiente. La mayoría de especies que vive en lugares extremos está retrasando sus ciclos vitales de reproducción y cría. Los licaones están adelantando su biología en varias semanas para evitar los peligros del calor a sus cachorros. Aunque las cosas no están funcionando bien, apenas hay 1500 licaones adultos en África, y el calor no ha dejado de aumentar. Las hienas carroñeras son sus parientes. Su forma de vida es opuesta, aunque también muy eficaz para sobrevivir en las regiones desérticas. Los cánidos pujan con los felinos por dominar cada territorio y la batalla aún está equilibrada.