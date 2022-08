Un volcán ha entrado en erupción a cuarenta kilómetros de Reikiavik, la capital de Islandia. Las autoridades ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen. De momento, el principal aeropuerto del país sigue abierto y no ha interrumpido ninguno de sus vuelos a pesar de su proximidad al cráter. A pesar de estas espectaculares imágenes, es una erupción de poca intensidad y sus columnas de magma no superan los cincuenta metros de altura, según la televisión pública del país. Eso no significa que no sea peligroso, las autoridades piden prudencia, aunque algunos ya se han acercado más de la cuenta.

FOTO: Jeremie RICHARD / AFP