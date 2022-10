"Increíble" arranque de Jon Rahm en el Open de España

Jon Rahm, dos veces campeón del Abierto de España de golf, ha comenzado bien la edición de 2022 y ha cerrado el primer recorrido con 64 golpes, siete bajo par. El vizcaíno ha explicado a RTVE cómo ha sido el arranque del campeonato: "Los nueve primeros hoyos que he jugado ha sido increíble: no he fallado ningún golpe. A ver si puedo mantener ese ritmo desde el tee".