Iceta, sobre el beso no consentido de Rubiales

El ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha asegurado en una entrevista en el Canal 24 Horas que lo que no se puede hacer ahora es "hacer recaer el problema sobre Jenni".

"No podemos hacer que la víctima sea la responsable de como se desarrollan los acontecimientos. Quisiera que no recayese sobre la persona afectada la solución de un problema que ella no ha creado", ha añadido.

Además, el ministro catalán también ha confirmado que el TAD se encargará de analizar las "tres" denuncias que hay presentadas y tomará una decisión. Sin embargo, ha asegurado que, independientemente de ello, cree necesario que este viernes la RFEF "le diga a la sociedad que va a promover la igualdad".

