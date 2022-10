Feijóo reprocha a Sánchez que no responda a sus propuestas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que le acuse de no hacer propuestas. "Me dice usted que cuáles son: las tengo aquí todas, se las doy al presidente del Senado", ha dicho el 'popular' mientras entregaba los documentos a Ander Gil García (PSOE).

"Estas son las propuestas que le he enviado y que usted no me ha contestado, por supuesto", ha espetado Feijóo, tras lo cual ha instado a Sánchez a retirar los Presupuestos Generales del Estado "porque son las cuentas de su gobierno y no las de España".

Previamente, Sánchez ha intervenido para replicar a Feijóo dando las gracias al líder del PP "por todas las propuestas que ha compartido con esta Cámara" e ironizando igualmente sobre lo "evidente" que es que Feijóo "no piensa en las próximas elecciones, sino que piensa en las próximas generaciones". Foto: Europa Press