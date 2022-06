El presidente de Lituania, Gitanas Nausseda, en una entrevista para el Canal 24h, ha advertido que "la OTAN tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir que Rusia invada nuevos territorios" porque "el apetito de Putin es enorme" y los países más amenazados son los bálticos. El dirigente lituano confía en que la OTAN les apoyará ante una posible agresión, pero ha señalado eso no significa que "Lituania no tenga que preocuparse de su seguridad". Sobre el bloqueo lituano realizado sobre algunas mercancías rusas en el enclave de Kaliningrado, Nausseda ha vuelto a recalcar que no se trata de una decisión unilateral de Lituania, sino que forma parte del paquete de sanciones de la Unión Europea con Moscú como respuesta a la invasión de Ucrania.