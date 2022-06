En el primer 'cara a cara' en el Senado, el presidente Pedro Sánchez ha llamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a hacer una "oposición de Estado y útil". En palabras de Sánchez, hasta ahora los 'populares' "lo único que han hecho es estorbar, estorbar y estorbar".

Por su parte, Feijóo, ha tendido la mano para que pueda pactar con su partido y no con las minorías, como ha hecho hasta ahora, si bien le ha acusado de "buscar resistir y no gobernar". "El PP no solo lo puede utilizar cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC", ha sostenido, tras lo cual ha instado a Sánchez a "dejar de estar a la altura de las minorías y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles".

Foto: EFE