La Ruïna amb David Verdaguer | RTVE Catalunya

La Ruïna amb Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes i l’actor David Verdaguer, que amb 18 anys passa una nit boja amb l’autoanomenada “Tina Turner del Raval”. El públic del programa ens parla de la importància de saber idiomes a l’hora de fer petons, així com per passar la duana per entrar als Estats Units, d’una lluita a mort amb una rata, de com trobar l’amor fent el ridícul màxim i de la primera vegada tastant la ratafia a Hèlsinki.