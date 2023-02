Episodio 37 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Pía es testigo de cómo el Barón consuela a Teresa y no duda en advertirla por si le sucede algo raro. Pía se alerta cuando Petra amenaza con poner a los marqueses al tanto de la presencia de Lope en las cocinas y azuza a Rómulo para actuar cuanto antes. Simona les echa un cable, convenciendo a Catalina de que les ayude a neutralizar a Petra. Lo que no saben es que la doncella ha contado al padre todo lo del embarazo del ama de llaves. Jimena intenta organizar un plan campestre con Manuel, que el muchacho rechaza de plano, por lo que Cruz elabora un plan para unirlos. Rómulo siente que su idea de la cena con los Belmonte no dio sus frutos, que no era otra que alejar a Leonor de Mauro. Pero el lacayo tiene un arrebato de sinceridad y le cuenta a Leonor su relación es del todo imposible.