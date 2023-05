La promesa | Episodio 98 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

La presencia de la baronesa de Grazalema en La Promesa no tensa únicamente a Cruz, sino también a Lorenzo, que tiene una agria discusión con ella, en la que la acusa de haber seducido a su suegro para quedarse con su fortuna. Catalina regresa de Cádiz. Alonso pone en antecedentes a su hija: la baronesa se va a quedar con todo el dinero del barón. Catalina tampoco tiene buenas noticias, el estado de abandono del palacio gaditano complicará muchísimo su venta. La boda de Pía y Gregorio sigue adelante, pese a la extrañeza de todos. Pero será una boda sin celebración. Mauro le dice a Lope que María Fernández anda molesta con él porque se comporta raro con ella. El primer lacayo recomienda a su amigo que sea sincero y no se niegue a sus sentimientos. Alonso tiene una conversación padre-hijo con Manuel. Le confiesa que no entiende su pasión por los aviones, y duda que sea compatible con sus responsabilidades como marqués. Manuel corta a su padre, si quiere entender su pasión, lo mejor es que vuele con él.