La promesa | Episodio 95 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Alonso quiere averiguar quién es esa Elisa de Grazalema a quien el barón ha legado nada menos que un tercio de su fortuna. Lo que no sospecha es que él ya conoce a la heredera, y no guarda un buen recuerdo de ella precisamente. Azuzada por Petra, la marquesa confirma que Pía ha mentido y sigue embarazada. Con lo que nadie cuenta es con que alguien del servicio dé un paso al frente y se atribuya la paternidad del crío. Lope, que está pasando las de Caín como paño de lágrimas de María Fernández, se anima a confesarle a Mauro lo mismo que desmintió hace bien poco: que está enamorado desde siempre de la doncella. Catalina logra que su padre la autorice a visitar el palacio de Cádiz que han heredado del barón de Linaja para valorar una posible venta, con la condición inexcusable de que Cruz no se entere del asunto. Manuel va juntando evidencias de la manipulación que ha sufrido a manos de Jimena: ¿cuántos de sus supuestos recuerdos han sido en realidad fabricados por ella para su propia conveniencia?