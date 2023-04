Episodio 84 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis A pesar de sus diferencias, los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegan un acuerdo para la boda, cuyos preparativos comienzan por fin. Cruz le restriega a Catalina que lo del broche no vaya a tener consecuencias. Aunque sí las tiene cuando Alonso le pide una terrible humillación: que dé las gracias a las cocineras por desenmascarar a Camilo. Candela le cuenta a Jana que ella también conoce el secreto del embarazo de Pía. Curro se disculpa ante la doncella por su trato distante, y a ella finalmente se le ocurre la manera de contarle a su hermano la verdad. La noticia de que no habrá despidos en La Promesa llega a los empleados a través de don Gregorio. Pía no ha cejado en su empeño de investigar al mayordomo, sin averiguar nada. Lo que Rómulo no se espera es que sea el mismo Gregorio el que le cuente de dónde viene su animadversión hacia él.

Ficha técnica Géneros Drama