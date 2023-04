La promesa | Episodio 83 - Serie online en RTVE.es

Alonso le dice a Cruz que no van a despedir a los cocineros, demostraron holgadamente su lealtad durante el crudo episodio con el padre Camilo. La marquesa se opone, pero la decisión de Alonso es firme. Cruz termina por confesarle a Curro que Lorenzo no es su padre, pero le dice que no sabe quién es. Cuando Curro se lo cuenta a Lorenzo este también lo reconoce, pero tampoco de quién es hijo¿ Y le anima a no seguir investigando, si saliera a la luz que es un bastardo sería repudiado por la sociedad. Rómulo y Pía siguen intentando saber por qué Gregorio se comporta así con Rómulo, pero por ahora no consiguen ninguna información relevante. Pero la relación entre Pía y Gregorio mejora por días. El duque de los Infantes le dice a Alonso que no quiere que su hija se case con Manuel porque los Luján son unos sinvergüenzas, que han ocultado la ruina de sus cuentas y que emparentan solo por interés. El marqués le ordena que retire la acusación. Espadas en alto.