Episodio 82 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Alonso está muy enfadado con Cruz por haberle ocultado la venta del broche de su difunta mujer. Los dos tienen una fuerte discusión y sacan rencillas del pasado. Cruz le echa en cara que nunca la querrá como a su fallecida esposa y que no haya aceptado jamás a su familia. De hecho, la noche en la que el barón se fue de La Promesa y tuvo el fatal accidente, había discutido duramente con Alonso. Quizás eso provocó la marcha precipitada del barón. La boda de Manuel y Jimena va sobre ruedas. Los dos jóvenes parecen muy enamorados. La chica se impone a su padre el duque y lo invita a pasar una temporada en La Promesa mientras cierran los preparativos del enlace. Por su parte, Curro continúa sospechando que Lorenzo en realidad no es su padre, no se parecen en nada. El chico se lo confiesa a su tía Cruz que intenta quitarle esa idea de la cabeza, aunque se queda preocupada. Jana está contenta de que Curro esté sacando conclusiones por sí mismo, pero María Fernández no termina de fiarse del chico.

Ficha técnica Géneros Drama