Episodio 81 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Cruz admite ante Catalina que vendió el broche de las marquesas de Luján para costear su fiesta de cumpleaños. Catalina estalla ante la afrenta a su madre, ya que el broche le perteneció a doña Carmen, y no piensa dejar que Cruz salga impune de esta. Lope pide disculpas a María Fernández por haberla besado y atribuye el arrebato a los nervios que pasó por el secuestro de Camilo. María Fernández le garantiza que ya lo ha olvidado, pero no va a ser tan sencillo¿ Jana cura las heridas que Curro sufrió por la última paliza que le propinó Lorenzo. La doncella se atreve a insinuar al señorito que quizás el capitán no sea su padre biológico y el muchacho decide interrogar a Cruz sobre su pasado. Rómulo comparte con Pía su inquietud: Gregorio le guarda rencor por un hecho del pasado que él no consigue recordar. Y todo esto mientras el duque de los Infantes se dirige a La Promesa, dispuesto a detener el matrimonio entre Jimena y Manuel.

Ficha técnica Géneros Drama