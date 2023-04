Episodio 71 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Manuel ha despertado de su estado de letargo, pero, tras unos minutos de tensión, vuelve a caer inconsciente. Jimena se culpa de haber sido la causante, pero Cruz la consuela, está segura de que Manuel volverá a despertar de nuevo. Y así ocurre. Pero Manuel está muy confundido y no recuerda nada. Reconoce a sus padres, pero de Jimena sólo es capaz de decir que es la esposa de su difunto hermano Tomás. Por otra parte, el nuevo mayordomo Gregorio impone unas duras normas entre el servicio y deja casi sin atribuciones a Rómulo al que realiza continuos desplantes en público. Rómulo contiene su rabia como puede. El sargento Funes vuelve a La Promesa. Va investigar la desaparición del barón. Conrado realizará interrogatorios a todos los señores y miembros del servicio. Teresa está muy nerviosa. Es la última que vio al barón antes de que partiese y sabe que va a ser una de las primeras en ser interrogada. Pía, Jana y María Fernández le dan ánimos. No ocurrirá nada si no caen en contradicciones.

Ficha técnica Géneros Drama