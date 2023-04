Episodio 70 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Jimena no parece capaz de vencer el rechazo que le produce el estado de Manuel y evita pasar tiempo con él. El duque cree llegada la ocasión de apartar de allí a su hija y la va a buscar para llevársela, pero Jimena, a pesar de todo, no quiere abandonar a su prometido. La amenaza de Alonso se cumple y el nuevo mayordomo llega a La Promesa; desde el principio queda claro que no ha venido a hacer amigos. Candela y Simona embarcan a Teresa en sus pesquisas para averiguar la verdad sobre el padre Camilo. La carta que recibe María de Salvador es casi una despedida: al pobre lo han destacado a un blocao en tierra de nadie, a merced del enemigo.

Ficha técnica Géneros Drama