Episodio 67 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis La marquesa sigue muy preocupada por la desaparición de su padre y le pide a Rómulo que le ayude en la búsqueda. Curro se ofrece a colaborar y Cruz, para su sorpresa, acepta la ayuda. Mientras, el marqués está centrado en la recuperación de su hijo y no le interesa gran cosa el barón, lo que le lleva a discutir duramente con su mujer. Jana ya se ha hecho con las notas amenazadoras que le mandó al barón, pero ahora toca devolver la pistola y las balas que sustrajo a su sitio. Y mientras María anda muy triste por la marcha de Salvador. Con la ayuda de Lope le escribe una carta. Y Camilo continúa con su labor para alejar a Jimena de La Promesa, siguiendo las instrucciones del Duque de los Infantes, e intenta convencerla de que no pasa nada si siente repulsión al ver así a Manuel. El sacerdote azuza a Petra para que hable con su señora, como escarmiento por el maltrato de sus compañeras. La marquesa baja a las cocinas del palacio, ¿qué sucederá cuando descubra que la nueva cocinera no es otro que Lop

Ficha técnica Géneros Drama