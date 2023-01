La promesa | Episodio 5 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Conrado ha descubierto que el asesino de Tomás cambió de sitio el cadáver. ¿Por qué? Eso mueve al sargento a buscar cualquier mínimo resto de sangre por todo el palacio, para inquietud de la marquesa, que teme ser descubierta. Simona no se ve capaz de seguir en el palacio tras la muerte de Tomás, y así se lo hace saber a Pía, el ama de llaves, pero no cuenta con la reacción de Catalina al enterarse de su inminente marcha. El modo en que Leonor vive su incipiente relación con Mauro es tan extremo y despreocupado que Mauro empieza a tener miedo de las consecuencias. Jana sigue dispuesta a sobrellevar cualquier tarea que le impongan, pero no cuenta con el inconveniente de resultar herida en una de esas tareas. Manuel hace por ayudarla.