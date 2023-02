Episodio 36 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Jana sigue impactada por el beso y la declaración de amor de Manuel, pero, tras sopesarlo, le dice que es mejor para los dos que lo olviden y que hagan como que nunca hubiera ocurrido. Mientras tanto, Petra no está de acuerdo con la incorporación de Lope a las cocinas y que estén engañando a los marqueses. Rómulo le ruega que guarde el secreto, pero Petra habla con el padre Camilo y no para hasta conseguir que el sacerdote le sugiera que es mejor confesar la verdad. Por su parte, Rómulo amenaza seriamente a Mauro y le dice que corte de una vez y para siempre su relación con la señorita Leonor o se verá obligado a tomar medidas drásticas. Mauro promete hacerlo, pero no puede resistirse a los encantos de Leonor. Curro se ha dado cuenta de que el lacayo no se separa de su prima. Leonor disimula y le responde que tiene razón y que Mauro es muy pesado, pero que lo hace por protegerla. La conoce desde que era niña. Finalmente, el barón de Linaja se cruza con Pía, la agarra del cuello y la amenaza.