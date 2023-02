Episodio 32 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub

Sinopsis Rómulo le echa una reprimenda a Mauro por la confianza con que se relaciona con Leonor, y él dice que lo tendrá en cuenta. Pero al poco Rómulo descubre no sólo que no le ha hecho ningún caso, sino que vive un romance con la hija de los marqueses. Lope está decidido a irse. Aun así Simona y Pía intentan convencer a Rómulo para que le deje cocinar en La Promesa, pero el mayordomo les dice que la marquesa nunca admitiría algo así. Cruz dice que se ha perdido un libro muy importante y Curro se ofrece a buscarlo. La marquesa le ordena a Jana que le ayude, lo que la alegra, porque así estará junto a su hermano. Las deudas acosan La Promesa y Alonso no sabe qué hacer con la propuesta de préstamo de su suegro. Tras mucho pensárselo, y pese a los consejos de Rómulo de no hacer pactos con el diablo, decide pedir el préstamo. Cuando Cruz se entera por su padre montará en cólera.