Episodio 27 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Curro pide perdón a Jana ante la presión de Alonso. La muchacha encuentra un pendiente de Jimena bajo el avión, que devuelve a su dueña en presencia de Manuel. Pero Jimena nota que algo extraño sucede entre ellos. Cruz quiere celebrar su cumpleaños por todo lo alto, desbaratando los menús de Simona, y haciendo que Mauro tenga que ir a comprar los ingredientes a Puebla de Tera. Alonso logra convencer a Catalina para que participe en la fiesta. No satisfecha con esto, Cruz le pide que no atormente a su padre con los problemas económicos. Decidida a colaborar, la hija mayor del Marqués busca un vestido adecuado para el evento, con el que promete sorprender a todos. El regreso de Pía frustra las aspiraciones de Petra, pero sobre todo contraría a Candela, que confiesa a Simona que no soporta saber que Pía se marchó para realizar un aborto. Pero lo peor para Pía será saber que el barón quiere verla¿ a solas. Pía se arma con un cuchillo. No tolerará más abusos.