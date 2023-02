La promesa | Episodio 26 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub

Manuel impide que Curro descargue su ira sobre Jana. El marqués toma cartas en el asunto, y no solo reprende a Curro, sino que ordena llamar a Jana para que dé su versión y para que Curro pida perdón. La marquesa quiere celebrar su fiesta de cumpleaños con una gran fiesta, lo que molesta a Catalina y a Simona, que no comprenden que no se respete el luto por Tomás. Pía no regresa y Petra intenta hacerse con sus funciones y preparar el menú para la fiesta. Pero cuando ya da por hecho que Pía no regresará nunca esta aparece. Mientras, Manuel sigue intentando mejorar su relación con Jana pero esta sigue esquiva. Teresa reprende a Mauro porque Jana lo vio salir del hangar. Y le avisa, no mentirá más por él y por Leonor.