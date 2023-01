La promesa | Episodio 19 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Alonso le cuenta a Cruz la propuesta del Duque de los Infantes: para acceder a la dote, Manuel deberá casarse con Jimena. Pero él tiene otros planes: después de pasar la noche poniendo a punto al avión, despega a primera hora destino a la Copa de los Pedroches. No es consciente de la inquietud general que su ausencia generará en La Promesa, preocupando a todos, incluso a Jana, que no entiende el motivo de su retraso y que teme que haya sufrido un retraso provocado por la tormenta. María Fernández trata de indagar sobre la llegada de Curro y la reacción de Rómulo le hace pensar a Jana que el mayordomo sabe algo de la infancia del muchacho. Tras saber que Mauro siente algo por Leonor, Teresa decide ir a hablar con ella aclararle que no se entrometerá. Trata de mantenerse entera, pero se derrumba ante Simona y Candela.