La promesa | Episodio 15 - Serie online en RTVE.es

Pía, presionada por Petra, admite delante todo el servicio que está embarazada. Todos se quedan patidifusos y la abruman a preguntas que Pía deja muy claro que no va a responder. El ama de llaves teme haber disgustado a Rómulo, pero él le aclara que el único disgusto es no haber contado con su confianza antes. Teresa se pregunta por qué Mauro nunca habló de ella a sus compañeros. Al preguntarle a Rómulo este le desvela sin querer el episodio del carmín, descubriendo Teresa así que Mauro ha besado a otra chica que no fue ella. Ansiosa por saber la verdad, se lo pregunta a Mauro a bocajarro. Jana abandona La Promesa. La excusa que pone es que va a cuidar a un familiar que vive en Valencia y que ha caído enfermo, la verdad es que va en busca de su hermano. Se despide de Manuel y los dos no pueden evitar sentir pena infinita al ver que sus caminos se separan para siempre.