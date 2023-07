Episodio 138 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Jana se sincera con Manuel. Cree que Jimena está exagerando sus síntomas para mantenerlo cerca. Manuel se enfada por este comentario y no la cree. Manuel recibe la oferta de Pedro Farré de competir en la Copa Herzog Staackman. Cuando Jimena descubre que Manuel se lo está planteando, tiene un fortuito accidente. La estrategia de la Baronesa de Grazalema funciona y, como Catalina se ha torcido el tobillo, accede a que Lorenzo sea quien vaya al banco en su lugar. La baronesa insiste en que quiere irse de La promesa y Lorenzo no oculta su desagrado ante la noticia. Todos en el servicio están preocupados por las explosivas reacciones de Salvador, y María Fernández cada vez nota más que sus compañeros no ven con buenos ojos su boda. Petra por fin consigue el permiso para ir a ver a la casa de reposo a la marquesa. Y Pía recibe el beneplácito del marqués para compartir habitación con su esposo.

Ficha técnica Géneros Drama