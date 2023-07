Episodio 133 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Lorenzo sigue con su investigación para descubrir quién lo vio besándose con la baronesa. Y va avanzando, por un desliz de Curro descubre que fue alguien del servicio. Y la Baronesa se entera de que Curro tiene muy buena relación con Jana. El cerco se va estrechando. A la vez Lorenzo sigue ganándose la confianza de Catalina poco a poco para sus planes. Salvador sigue mal, toma una medicina que no ayuda gran cosa, sufre ataques de pánico. Pero la boda va adelante y María va a coserse un vestido de novia con la ayuda de sus amigas. Beatriz sigue presionando a Martina para que le sirva de celestina con Curro. Y Martina prepara un picnic al que sólo irán Beatriz y Curro, aunque Curro no sabe nada. Manuel no sabe qué hacer con la oferta para irse a Italia, tiene una semana para pensárselo. O tenía, porque llega la noticia de que el italiano que lo quiere contratar está ya allí y se reunirá con él el día siguiente.

Ficha técnica Géneros Drama