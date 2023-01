La promesa | Episodio 13 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

El Barón, airado por el rechazo de Pía, se marcha el mismo día en que llegó, sin que su hija logre saber por qué. Y sin que Jana pueda encontrarse con Curro. El sargento regresa a La Promesa para cerrar los flecos del caso. Sus sospechas recaen en alguien de la familia, alguien que pudiera hacerse con el abrecartas sin levantar sospechas. Mientras las deudas acosan a La Promesa, el banco no da más préstamos y el marqués no sabe qué hacer. Cruz dice que primero deberían solucionar tener a Conrado allí y después ocuparse del dinero. Leonor intenta darle celos a Mauro hablando con su hermana Catalina de la fiesta que quiere celebrar y los galanes que va a traer. Mientras Mauro rechaza a Teresa que no sabe qué le pasa. Manuel se siente agobiado por su familia, que quiere que deje de volar. Jana comprende al joven heredero, y eso propicia un acercamiento entre ellos. Cuando Manuel regresa tras una noche de vinos se encuentra con Jana y le confiesa lo que siente por ella y se acerca con intención de besarla.