Episodio 128 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Jimena ha estado intentando simular que es feliz, que está bien con Manuel, pero tras hablar con Teresa descubre que no puede más con tanta falsedad y decide afrontar su situación. Petra continúa haciendo mal su trabajo, enfrentándose a todo el mundo y Pía está cada vez más preocupada. Lorenzo intenta solaparse a Catalina, estar al tanto de los negocios de la Promesa, aunque no termina de conseguirlo. Además intenta averiguar quién pudo verlo con la Baronesa, pero sin éxito por ahora. Rómulo y Mauro quieren dejar de darles lecciones a Candela y Simona, y ellas también quieren terminar con las clases. Salvador está harto de la situación a la que le ha llevado Lope con sus mentiras, y así se lo dice. Mientras María no sabe cómo obrar con él y Jana está molesta y desorientada con Manuel, que no quiere hablar con ella.

Ficha técnica Géneros Drama