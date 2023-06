Episodio 113 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Rómulo está fastidiado porque se ha hecho público que piensa en dejar la Promesa y busca el responsable de difundir el rumor, pero no termina de dar con él. El viaje de Curro al sanatorio no ha servido de nada, y la investigación sobre sus orígenes se ha atascado, como la de Jana sobre los suyos. Lorenzo y la Baronesa ponen en marcha su plan para desquiciar a Cruz, mostrándose cariñosos delante de la marquesa y aparentando estar peleados frente a los demás. Petra también se da cuenta del juego que se traen y se convierte en aliada de su señora para desenmascararlos. La relación de Jimena y Manuel no levanta cabeza. Ella le acusa de no hacerle caso, de darle de lado desde que llegó Blanca. Y sufre al ver que su marido pasa mucho tiempo con su recién llegada amiga. Por fin se atreve a enfrentarse a Blanca y preguntarle algo muy comprometido.

Ficha técnica Géneros Drama