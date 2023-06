Episodio 109 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Cruz y Lorenzo reciben con sorpresa la noticia de que la Baronesa no tomó el té envenenado. Cruz no entiende qué ha podido salir mal y Petra pone el foco sobre Lorenzo. El capitán, ajeno a la acusación de Petra, sigue sus tratos con Alonso y le cuenta cuáles son sus condiciones para hacerle el préstamo para acometer las reformas de La Promesa. Manuel vuelve a discutir con Jimena por los recuerdos de los que ella le intentó convencer, y acepta la propuesta de Blanca de llevarla en el avión para que haga fotografía aérea. Cuando Jimena lo descubre tiene otro ataque de celos. Jana sufre al no encontrar la manera de contarle a María Fernández lo sucedido con Salvador. Pía informa a Jana sobre los avances de su investigación, tanto Candela como Rómulo le hablan de que Dolores se apartó del servicio y vivió en una casa apartada en los terrenos de La Promesa. En un momento de intimidad, el ama de llaves termina confesándole a Candela que el hijo que espera es del Barón.

Ficha técnica Géneros Drama