Episodio 106 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Lorenzo no solo revela a la baronesa que Cruz quiere matarla, sino que mantiene una relación muy estrecha con ella. Juntos han orquestado un plan para quedarse con la herencia del barón a espaldas de los marqueses de Luján. Jimena quiere recompensar a Jana por su sufrimiento en casa de sus padres, pero la doncella rechaza el ofrecimiento. Sabe que no puede fiarse de la futura marquesa. Pía habla con Gregorio para que solucione sus rencillas con Rómulo. Lo que tanto ella como Gregorio desconocen es que Rómulo está planeando dejar La Promesa. El tiempo apremia para Manuel, que ve cómo su padre insiste en que asuma las funciones de heredero y comience a gestionar la finca, sin que Catalina esté informada de esto. Lope carga con el terrible secreto de la muerte de Salvador en el Rif. Sabe que se lo tiene que contar a María Fernández, pero no se atreve a hacerle daño a la mujer que ama. Y Curro continúa indagando sobre su nacimiento. Esta vez comparte con Lorenzo sus dudas sobre que Eugenia sea su madre

Ficha técnica Géneros Drama