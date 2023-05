La promesa | Episodio 105 - Serie online en RTVE.es

La pelea entre Candela y Simona llega hasta un punto crítico. Candela, azuzada por las circunstancias, acaba contando a todos la razón de su ruptura con la cocinera: el marido de Simona mató al suyo, y ella lo ocultó. La revelación cae como una losa entre los miembros del servicio, que no saben cómo reaccionar. Por fin llegan noticias del frente africano, y no son buenas: Martina transmite a Lope lo que el marqués ha averiguado sobre la suerte de Salvador. La baronesa de Grazalema anuncia su intención de marcharse de La Promesa; pero antes, como cabía esperar, quiere dejar zanjado el asunto de la herencia y recibir lo que le corresponde. Cruz no está dispuesta a consentir que tal cosa suceda. Alonso presenta como propias, ante Cruz, las ideas de Catalina para modernizar la explotación de La Promesa. Pero la marquesa, no solo lee la jugada al instante, sino que tiene planes muy distintos de los de Alonso para el futuro de la finca.